Àxel Esteve, al top10 a l'eslàlom NC belga de Val-d'Isère

Avui s'han disputat dos eslàloms NC a Val-d'Isère corresponent als Nacionals de Luxemburg i Bèlgica, respectivament, amb Àxel Esteve dins del top10. A l'eslàlom de Bèlgica, ha estat 9è amb 1.34.15, amb +1.10 respecte al guanyador, l'italià Hans Vaccari, que s'ha imposat amb 1.33.05. L'andorrà, que feia el 6è crono a la primera mànega, feia el 18è temps a la segona i, finalment, acabava aquest eslàlom 9è. D'altra banda, a l'eslàlom de Luxemburg, amb victòria del francès Baptiste Sambuis amb 1.34.50, Esteve ha finalitzat 16è amb 1.35.87, a 1.37. El del Principat se situava 9è a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 23è temps per acabar, al final de la cursa, 16è.

Proves per a conformar els EEBE U16 i U19 / La Federació Andorrana d'Esquí (FAE), juntament amb els clubs, ha dut a terme aquests dies les proves de nivell tècnic per continuar amb l'avaluació continua dels esquiadors i esquiadores que aspiren a competir amb els grups EEBE U16 i EEBE U19. Des de la FAE han apuntat que aquestes proves es fan amb l'objectiu de fer un seguiment dels corredors al llarg de tota l'etapa infantil i veure així la seva evolució tècnica i física.

Si bé dissabte i diumenge es van fer les proves pels U12 del país, ahir dimecres i avui dijous han tingut lloc a Arcalís les proves dels U14 i U16. Es tracta d'unes avaluacions contínues que es realitzen als esquiadors i esquiadores d'aquest rang d'edat. Els de segon any U14 són, a més, els que es juguen entrar al grup EEBE U16, i els d'U16 de segon any també lluiten per pujar, en aquest cas, al grup EEBE U19.

Ahir es va fer la prova avaluada per un jurat, en traçat de gegant i també en lliure de gegant, mentre que avui ha estat en traçat d'eslàlom i en lliure d'eslàlom. El jurat està format per quatre persones: dues dels clubs, una persona de l'EEBE i una altra de la FAE.

Aquesta avaluació es completarà amb els 'tests ironman' que organitza la federació, que són els tests físics per conformar les decisions finals. Per a aquesta selecció es computen els resultats de la Copa Popeyes en un 50%, un 25% les proves de nivell tècnic -les realitzades ahir i avui- i un últim 25% les proves físiques.