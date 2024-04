La lesió de Dos Anjos: un mal auguri que, de moment, no ha causat problemes

La lesió de Felipe Dos Anjos podia ser un presagi de temps convulsos per al MoraBanc Andorra, perdent un dels seus efectius de pes amb una mitja de 5,2 rebots per partit. Però Natxo Lezkano es va encarregar d’allunyar els núvols grisos al respecte, recordant que durant tot el curs no ha pogut comptar amb la plantilla al complet, i que sempre se n’han sabut sortir encara que la peça que faltava a l’equip fos una de les importants.

La baixa del brasiler, tot i això, és diferent, perquè l’únic pivot natural que ha quedat disponible és Marin Maric, una gran punta de llança per als tricolor amb 5,7 rebots, un 75% en tirs lliures i un 62% de mitja en tirs de dos. Cal destacar que per a la suplència llavors de Dos Anjos i ser el relleu del croat, hi havia diverses opcions sobre la taula. Una d’elles era la d’Alexander Madsen, però la que més pes va tenir i millor va funcionar va ser amb Nacho Llovet. Així, el mal auguri al respecte només ha estat, de moment, això, un presagi que no ha anat a més i que el MoraBanc Andorra ha sabut resoldre a la perfecció.

Tornant a parlar de Maric, el jugador està molt feliç al Principat, i tal com ha avançat RTVA, ja pensa en la renovació amb el conjunt tricolor. El pivot va arribar a l’agost de l’any 2022 procedent del Larissa BC grec, fitxant per dues temporades amb els andorrans.