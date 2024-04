L’huracà Jiménez torna a arrasar a Santa Margherita di Pula

Vicky Jiménez Kasintseva continua lluint-se al W35k de Santa Margherita di Pula (Itàlia). Almenys pel que fa al quadre individual, en el qual aquest matí ha vençut a la italiana Deborah Chiesa per un contundent 2-0 (6-1; 6-2). Així doncs, l’andorrana ha passat a quarts de final de la cita, i demà a les 11.00 hores es veurà les cares contra la finlandesa Laura Hietaranta (454 al rànquing WTA), qui ha hagut de patir i remuntar a la romanesa Andreea Prisacariu. La pirenaica també ha disputat la modalitat de dobles, on fent parella amb Anastasia Abbagnato, s'han enfrontar a les segones caps de sèrie del torneig, la dupla formada per la croata Mariana Drazic i la finlandesa Laura Hietaranta. El marcador final ha estat de 0-2 en contra de Jiménez i Abbagnato, les quals en el primer set han arribat a fer un 4-6, però en el segon s'han vist superades per 2-6.