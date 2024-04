Vicente del Bosque, al segon esdeveniment del Club de Negocis

Vicente del Bosque ha estat el convidat del segon esdeveniment del Club de Negocis de l'FC Andorra d'aquesta temporada. L'exjugador i entrenador espanyol, amb una llarga i exitosa trajectòria a la seva esquena, ha parlat sobre les seves experiències com a gestor i líder de grups d'alt rendiment davant la trentena d'empresaris que han assistit a la ponència.

El secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha presidit l'acte al qual també hi han assistit Francesc Destré i Higini Cierco com a màxims representants tricolors; el director general del club, Jaume Nogués, i membres del cos tècnic i futbolistes de la primera plantilla. Un cop acabat l'acte, tots els assistents han pogut gaudir d'un càtering per clausurar la jornada.

Cal recordar que el Club de Negocis és una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir a les empreses i organitzacions del teixit empresarial andorrà una plataforma exclusiva perquè s’involucrin en el creixement del club, accedint així a una potent xarxa de networking en la qual intercanviar idees, fomentar sinergies i explorar oportunitats de negoci.