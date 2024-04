Espot torna a defensar el nou Projecte de Llei, tot i les múltiples crítiques rebudes

La bateria de preguntes que els consellers generals han formulat al Govern en relació amb al Projecte de Llei de creixement sostenible i del dret a l’habitatge han servit perquè el cap de l’Executiu, Xavier Espot, hagi defensat novament la necessitat de tirar endavant aquestes mesures, malgrat que puguin no ser populars o del gust de tothom. En aquest sentit, ha assegurat que «no podem continuar creixent com ho hem fet els darrers anys» i, per tant, «devorant els recursos». Les seves respostes també han servit per aclarir algun dels aspectes dels extrems de la llei anunciats, puntualitzant que la cessió temporal obligatòria dels pisos que estiguin buits s’aplicarà en aquells que faci tres anys que ho estan i que hi haurà al darrere «tot un seguit de garanties». De totes maneres, ha defensat que posar al mercat aquests pisos buits, així com els apartaments turístics, seran «autèntiques palanques» per solucionar el problema de l’habitatge.

A més, ha reivindicat que són mesures «valentes» i que evidentment poden tenir un cost electoral. En aquest sentit, ha reiterat la «mà estesa» a l’oposició recordant que el text encara s’ha de treballar, fent una crida al fet que els partits de l’oposició «estiguin, com a mínim, al costat del Govern i aturant-se menys en les formes, ja que hem de treballar per ser tots part de la solució».

Pel que fa al cas concret dels pisos buits, i a preguntes del conseller general del grup parlamentari de Concòrdia, Pol Bartolomé, el cap del Govern ha manifestat que es mirarà que, en cas d’haver-hi pisos que faci més de tres anys que no tenen comptador o que tenen un consum elèctric zero, se’ls farà arribar una carta perquè justifiquin aquesta situació. En cas que no la puguin justificar, se’ls demanarà que el lloguin o el venguin, passant a fer la cessió temporal si no ho compleixen. Espot ha reiterat que no es pot parlar d’expropiació i va defensar que es donen «moltes garanties» i que «és més intervencionista el control dels preus dels lloguers».

Per altra banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha retret que «un excés d’intervencionisme» pot provocar un «efecte bumerang», reivindicant mesures com una nova taxa per als pisos buits per incentivar la seva posada al mercat. Finalment, i en resposta al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, el qual ha demanat a Espot què entén ell per la paraula «consens», el cap de Govern ha respòs que l’Executiu no volia «renunciar» a la seva capacitat legislativa, recordant que el text es pot consensuar abans de la seva entrada a tràmit parlamentari.