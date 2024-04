Els resultats de l’estudi del transport públic segregat, previstos per a finals d’any

El Govern disposarà a finals d’aquest any dels resultats de l’estudi que actualment s’està duent a terme per analitzar la viabilitat d’implementació del sistema de transport públic segregat, una modalitat de transport que permetria, juntament amb el pla sectorial d’infraestructures del transport públic urbà associat que es va adjudicar al desembre, establir connexions entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, amb les valls d’Orient i del Nord, i amb la Seu d’Urgell, així com estudiar altres enllaços i la creació d’aparcaments intermodals.

Durant la sessió parlamentària d'aquest dijous, i responent a les qüestions formulades per la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, relatives a les solucions que està explorant l’executiu per dotar de més sostenibilitat el sector del transport, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat que «tenim la certesa que la millora de la nostra mobilitat no pot ser concebuda sense la implementació d’un transport públic segregat», una mesura que ha assegurat que «intentarem implementar», però que ha d’anar acompanyada amb altres obres viàries importants que ja s’estan executant, com és el cas dels vials de la Massana i de Sant Julià de Lòria.

Malgrat els avenços dels darrers anys, Segués ha lamentat que aquests encara «són insuficients» davant l’emergència climàtica actual i els problemes de congestió que pateix el país. De fet, ha criticat que durant el 2021, més de la meitat de la població creia en la necessitat que el transport públic disposés d’un carril propi, i que tres anys després continuen els mateixos neguits.

En aquesta línia, la consellera general ha demanat per l’objectiu del procés participatiu engegat per la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat al voltant del transport públic, sobre el qual Espot ha manifestat que la finalitat és «avançar cap a la mobilitat sostenible, una de les màximes prioritats del Govern». A més, ha indicat que els resultats del procés participatiu ajudaran a esbrinar certs aspectes «que potser no hem atès de manera prou important».