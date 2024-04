El lideratge del grup també és seu

Amb la classificació per a la 'Main Round' de l'Eurocopa de futbol sala a la saca, la selecció andorrana ha jugat aquest matí el darrer partit de l'estada a Nicòsia precisament contra l'amfitriona, l'altre conjunt que havia guanyat els dos duels anteriors i que està també classificat per a la cita europea. Així doncs, tots dos equips s'han enfrontat a la recerca de ser campions de grup, i l'empat a dos ha manat al final al marcador, fent que tots dos combinats comparteixin el lideratge del grup.

Els dos han sortit previnguts sent conscients del que hi havia en joc, amb algunes accions que han arribat a porteria sense suposar perill. Els d'Athos Stylianou han controlat molt més el matx, i els tricolor han hagut de sortir al contraatac i crear ocasions a pilota aturada. Als set minuts ha arribat una molt clara per als pirenaics, amb una jugada assajada que ha deixat a Roc Torres davant porteria, però l'esfèric ha sortit tocant l'exterior de la xarxa. Els de Talin Puyaltó, llavors, han arribat una mica més, però amb oportunitats que no han anat entre els tres pals.

Els endollats eren els xipriotes, tant en atac com en defensa, i a falta de vuit minuts pel final de la primera meitat, Costas Kouloumbris ha fet el 0-1 des d'una falta directa a la frontal, molt ben col·locada. Arnau Rodríguez quasi fa l'empat amb una jugada assajada de falta, però Kyriacos Stylianou ha aturat l'acció. Mig minut després, el mateix Rodríguez l'ha tornat a tenir, de nou sense resultat. La darrera dels primers 20 minuts ha estat per Jose Segura, però de nou el porter rival l'ha parat. Al final, 0-1 al lluminós per tancar la primera meitat.

Ja en la segona, els del Principat han sortit amb una marxa més i han gaudit d'un parell d'accions clares que no han pogut transformar, amb Cristian Regalo i Adrià Blat com a protagonistes i amb més domini del joc. Tot i això, una mala sortida de Xavi Plà sota pals ha fet que Alexis Tsitsos, de vaselina, fes el 0-2. Stylianou ha estat indispensable per als seus, aturant qualsevol mena d'ocasió tricolor, i no ha estat fins als set minuts pel xiulet final que Regalo ha retallat distàncies després de rebre una assistència d'Omar Àvila. Com en els dos partits anteriors, els de Puyaltó han tornat a fer l'èpica a 35 segons pel final, amb una diana d'Àvila, i el matx ha finalitzat amb el 2-2.