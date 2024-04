La permanència no només pot dependre dels triomfs a casa

Ja en ple tram final de la temporada, al MoraBanc Andorra li esperen sis finals per acabar d'assolir la permanència, ara per ara prou factible perquè les 10 victòries que tenen són tres més que les del penúltim, l'Obradorio. Tot i això, d'aquestes sis jornades quatre seran lluny de la Bombonera, la primera aquest diumenge a les 18.00 hores contra Herbalife Gran Canària, i precisament a domicili els tricolor no han tret gaires bons resultats.

En total, fora del Principat només han assolit dos triomfs, un contra el Joventut a l'octubre i el darrer contra el Saragossa a finals de desembre. "No podem complir un objectiu com el que tenim només depenent dels partits de casa", ha destacat aquest matí Natxo Lezkano en roda de premsa, afegint que han d'anar a qualsevol lloc amb l'objectiu de guanyar i que això és el que estan fent. "No anem a veure què passa, estem preparant bé els duels i algunes vegades ens hem quedat a prop de vèncer, inclús contra equips molt bons", ha completat el tècnic. De totes maneres, del que queda de curs ja tampoc es poden fiar dels matxs al país, ja que els rivals seran el Barça i el València, dos conjunts "d'altíssim nivell".

Els de Jaka Lakovic, a l'anada, van assaltar la Bombonera amb un 77-98, sobretot amb un segon quart dels andorrans per oblidar. "Vam mostrar un nivell molt per sota del que suposaria un mal dia per a nosaltres", ha dit Lezkano, tot indicant que per al partit de diumenge saben què han de fer perquè aquella imatge no es repeteixi. En aquest sentit, els pirenaics "anem amb una altra mentalitat" sabent que el Gran Canaria Arena és un dels pavellons més complicats de la categoria, en què els locals només han perdut en dues ocasions i ara mateix són sisens classificats. "Tot passa per ser un equip molt competitiu i després tenir un bon dia i que ells no el tinguin, però la mentalitat és el més important", ha sentenciat Lezkano.

El carrusel de baixes / Després de conèixer la baixa de Felipe Dos Anjos per aproximadament tres setmanes, l'entrenador basc ha esclarit que el brasiler ja s'exercita i espera que pugui tornar als entrenaments la setmana vinent. D'altra banda, Alexander Madsen pateix una sobrecàrrega muscular que necessita total repòs per la seva recuperació. Tot i això, Lezkano ha esmentat que el finlandès vol estar a la pista, "així que si està per jugar i ajudar ens serveix, és un més".

Montero, de nou a Gran Canària / Jean Montero tornarà a la que va ser casa seva (i que encara continua sent perquè aquest curs està cedit pels canaris) i de la qual no va marxar de les millors maneres. És per això que l'internacional dominicà pot esperar un ambient hostil, un fet que no preocupa al seu entrenador. "És molt jove però molt madur", ha comentat Lezkano, qui espera que Montero "s'abstingui una mica de l'ambient que pugui haver-hi i de les sensacions de tornar a l'illa, i que estigui plenament centrat en el duel perquè té la maduresa perquè això no l'afecti molt".

El canal / El partit d’aquest diumenge es podrà veure pel canal 'Multideporte 2', situat al dial 295 del servei de televisió sobre fibra òptica d’Andorra Telecom amb els paquets 'Selección' o 'Movistar+ TotalPlus'.