El Comú d'Andorra la Vella destina 180.000 euros per millores als equipaments d'atletisme

El Comú d'Andorra la Vella destinarà 180.000 euros en la millora i rehabilitació dels equipaments d'atletisme. Es tracta d'un projecte que la corporació comunal ha preparat per millorar l'Estadi Comunal.

Concretament, s'adequarà el tartan de tota la pista d'atletisme, se substituirà l'actual espai de magatzem per dipositar el material esportiu i d'entrenament, s'instal·larà un gimnàs portàtil i s'establirà un mecanisme de control d'accés a l'estadi. Es preveu que les obres s'iniciïn aquest estiu i l'import de la inversió ja està previst al pressupost del 2024. Entrant al detall de les accions, es col·locarà una capa de dos mil·límetres per sobre del paviment sintètic de la pista d'atletisme actual amb la voluntat de millorar-ne les condicions i adequar-la. La rehabilitació tindrà un cost estimat de 132.000 euros.

En el marc del projecte de millores, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha sol·licitat aquest divendres la implicació del Govern en aquest procés. "Demanem que el Govern hi participi", ha comunicat el mandatari, afegint que la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ja s'ha mostrat predisposada a intervenir en les reformes. "La setmana vinent tenim una reunió amb la ministra i el secretari d'Estat per parlar del treball conjunt i de les reformes que podem dur a terme per tal de poder acollir uns Jocs dels Petits Estats en unes instal·lacions adequades, i no com les que tenim des de fa trenta anys. Jo crec que la col·laboració s'hauria de concretar abans del 2025" ha destacat.

González també ha confirmat que, per ara, el projecte de l'arquitecte Pere Cervós ha quedat "totalment descartat per l'elevat cost" i que, per tant, no és una prioritat. "A nosaltres ara ens toca fer aquestes reformes i, el següent pas, ja serà veure què passa si podem aconseguir que l'estadi passi a ser propietat del comú" ha assenyalat.

Amb relació a una pregunta sobre els terrenys de la Borda Mateu, el cònsol major ha assegurat que no hi ha hagut cap reunió ni disposa de cap informació nova. "El Comú no porta al programa el tema del multifuncional. Ara bé, sempre hem dit que estem oberts a escoltar les diferents parts i veure si és un projecte d'interès" ha matisat mentre insistia que, per ara, la corporació té altres prioritats d'agenda, informa l'ANA.