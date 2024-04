El MoraBanc suma la 19a derrota de la temporada en caure a Gran Canària

El MoraBanc Andorra ha perdut avui contra el Dreamland Gran Canària per 97-92, la qual cosa suposa la 19a derrota de la temporada per als tricolors. I és que tot i comptar amb un bon joc durant la primera meitat del partit, amb els jugadors còmodes a la pista i bones sensacions, no ha sigut suficient perquè al tercer quart els de les illes capgiressin el marcador i acabessin col·locant-se davant d’aquest durant tota la resta del matx.

Així doncs, el primer quart del partit entre els dos equips ha acabat amb una victòria lleugerament per sobre dels andorrans, qui han posat el marcador 24-28 gràcies, especialment, a les bones actuacions de Harding i Montero, els quals han demostrat una alta solvència que denotava unes bones sensacions per a la resta de la trobada. I dit i fet, les bones sensacions han perdurat al llarg del segon quart, en el qual els de Lezkano han continuat amb el bon joc demostrat i han donat un aliè d’esperança a l’afició en marxar al descans amb un marcador 39-47.

Malauradament, tot s'ha començat a torçar al tercer quart. La solvència demostrada pels tricolors durant els dos primers quarts del partit s'ha esfumat, i tot i la també bona actuació de Maric, el matx s'ha girat per donar-li la victòria temporalment als canaris, amb un marcador que se situava 67-64. La diferència era mínima entre ambdós equips, però els de casa ja començaven a mostrar símptomes de no recuperació.

Uns símptomes que, finalment, s'han vist encara més agreujats a l’últim quart del partit, en el qual, tot i que la igualtat s'ha mantenit fins al final, Harding i Montero no han aconseguit remuntar el marcador i s’han hagut de conformar amb veure com l’àrbitre donava la xiulada final amb un resultat de 97 a 92. Victòria per als canaris i una nova derrota per als tricolors, que sumen ja la número 19.

Així i tot, no tot són males notícies per als de Lezkano. Encara que sumen una nova derrota a la temporada, els dos equips del descens, l’Obradoiro i el Palència, continuen en la mateixa línia i no acumulen victòries, un motiu pel qual els tricolors encara poden respirar lleugerament. De moment, aquest pròxim dissabte es veuran les cares amb el Manresa, en un partit en el qual l’afició només espera poder recuperar les bones sensacions i, sobretot, no obtenir la derrota número 20 d’aquesta temporada.