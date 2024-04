Nàdia Tudó assoleix un rècord d'Andorra a Brabant del Nord

La nedadora Nàdia Tudó de l’alemany SG Ruhr continua, igual que Patrick Pelegrina i els germans Lomero, en la lluita per una plaça olímpica. El passat cap de setmana va participar en l’Eindhoven Qualification Meet 2024 (EQM), una reunió aquàtica en piscina de 50 metres certificada World Aquatics i World Para Swimming, organitzada per la Reial Federació Holandesa de Natació (KNZB) i classificatòria per als Jocs Olímpics i Paralímpics de París 2024, en els quals s’ha definit l’equip olímpic dels Països Baixos. Diferents nedadors de l’elit sènior mundial de la natació han reservat la seva plaça per participar en la cita olímpica.

Celebrada en el 'Pieter Van den Hoogenband Swim Stadium' de Brabant del Nord, província fronterera amb Bèlgica, Tudó va fer rècord d’Andorra (RA) en la final B de la prova de 200 metres braça amb un temps de 2.33.70, el qual rebaixa la seva marca de 2.33.77 assolida el 28 de gener de 2023, a la 23a edició de l’Euro Meet de Luxemburg.

En aquest sentit, Tudó va competir en les proves de 50 metres braça (28a/sèries: 34.30); 100 metres braça (12a/final B: 1.12.64); 200 metres braça (11a/final B: 2.33.70), i 200 metres estils (24a/sèries: 2.26.83). Així doncs, va finalitzar el campionat amb un balanç de dues finals B i un rècord d’Andorra.