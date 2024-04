El 'quasi' que no va acabar sent

A poc va estar el MoraBanc Andorra d'endur-se la victòria al Gran Canaria Arena (97-92) després de plantar cara durant tot el duel al millor local de la competició, tot i que petits detalls van acabar fent que el Dreamland Gran Canària sumés el 18è triomf del curs. Sobretot, un fatídic tercer quart i les errades als tirs lliures (10 de 17) tricolor.

"Ha sigut un quasi", va destacar Natxo Lezkano en la roda de premsa posterior al matx, afegint que tots dos conjunts van entrar molt bé al partit en atac però amb males decisions en defensa. "No hem estat bé en el balanç defensiu", va completar el tècnic. En aquesta línia va assenyalar que tot i concedir "massa" punts, abans de la mitja part els seus estaven molt bé en atac, però en la represa contenir un conjunt com el canari "és complicat si continues cometent errors, i n'hem seguit fent alguns". El de Portugalete va reconèixer que la contundència dels de Jaka Lakovic els va penalitzar, entre altres coses, i el que semblava una èpica complicada de creure es va quedar en aquest imaginari de l'aficionat pirenaic: "Hem estat a prop i hem competit, però no ha estat suficient".

Tot i això, "no puc posar un però a l’esforç dels nois, hem de continuar endavant i estar a aquest nivell o millor el pròxim dia”, va sentenciar Lezkano. Als del Principat encara els resten cinc finals tot i tenir la permanència a tocar, ja que mantenen la diferència de tres victòries amb el penúltim classificat, l'Obradoiro, i aquest cap de setmana viatjaran a Manresa.

La tornada de Montero / En la prèvia del duel, l'entrenador basc confiava en què la tornada de Jean Montero a Gran Canària no li jugués una mala passada al dominicà, i així va ser. Com de costum i "sense veure's res influenciat per l'ambient", el base va ser un clau de l'equip andorrà amb 24 punts, quatre rebots i sis assistències.