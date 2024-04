Aterra el Bike Show Naturland

Cal destacar que Naturland és un centre d'activitats exterior, amb estació d'esquí nòrdic a l'hivern i una àmplia oferta d'activitats de muntanya a l'estiu, amb una aposta molt forta per a la bicicleta de muntanya durant els darrers anys amb l'obertura del Naturland Bike Center. Així doncs, des de l'entitat s'està invertint en la creació de circuits de mountain bike i a l'organització d'esdeveniments que ajudin a promocionar i posicionar la destinació com un lloc de pràctica d'aquest esport, i, en conseqüència, guanyar en visitants d'aquest tipus al territori.

Aquest dimarts 16 s'obren les inscripcions per a totes les proves, que es podran efectuar a través d'aquest enllaç , i en les quals es pot trobar més informació sobre l'esdeveniment.

Els dies 15 i 16 de juny tindrà lloc la primera edició del Bike Show Naturland, un format, el Bike Show, que es reprodueix a diversos llocs al llarg de l'any i és un conjunt de proves de ciclisme per a tots els públics que es desenvolupen durant tot un cap de setmana.

