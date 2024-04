El VPC, a un partit d'entrar a la Divisió d'Honor B espanyola

El VPC Andorra torna a mantenir la impecabilitat en les semifinals contra el Barça B de la Divisió d'Honor catalana, en un partit de pallissa de 57-21. Així doncs, aquest diumenge s'enfrontaran als Gòtics a la Foixarda, qui just ve de derrotar al Químic per 31-7, en una trobada en que buscaran el passi a l'ascens cap a la Divisió d'Honor B espanyola.

Els de Dani Raya van posar el llistó molt alt des de l'inici en avançar-se al 14-0, en dos assajos amb combinació de Fede Aguilar i Ramiro Gandini. Així doncs, al descans marxaven amb un 38-7, obra de tres jugades més de Cristian Abarca, Adrià Calvó i Aguilar, qui deixava quasi sentenciada l'eliminatòria. No obstant això, els blaugranes semblaven reaccionar, encara que no era suficient per poder evitar la diferència de 36 al marcador final.

Així doncs, també va jugar el sènior B, el qual va guanyar les semifinals contra el GEIEG per 46-28 i disputarà la final contra l'Hospitalet B durant la setmana. Pel que fa al femení, no van poder imposar-se a una UE Santboiana molt superior (40-17) al Baldiri Aleu.