Cultura destina un ajut de 40.000 euros per internacionalitzar només un projecte musical

Els artistes musicals tindran un ajut per tal de poder internacionalitzar-se. Així ho ha expressat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, aquest migdia durant la roda de premsa en què s'ha presentat el nou ajut: "L'objectiu del ministeri és ajudar-los en aquesta professionalització perquè es puguin dedicar exclusivament als projectes artístics", ha explicat Bonell.

D'aquesta manera, la nova subvenció, la qual ha estat presentada per la ministra en companyia del cap d'Àrea d'Acció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval, compta amb una dotació total de 40.000 euros i la podran sol·licitar tots aquells i aquelles que tinguin un projecte musical consolidat, però no sense abans complir un llistat de rigorosos requisits com ser un músic andorrà o resident durant els darrers cinc anys; haver publicat un mínim de dos treballs discogràfics de llarga durada - es considera de llarga durada un treball de més de set cançons i que la seva durada total superi els 30 minuts -, i haver realitzat un mínim de 30 concerts fora d'Andorra els darrers tres anys.

D'altra banda, Joval també ha explicat que amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar "un curriculum vitae, un registre dels concerts i gires (fets dins dels darrers cinc anys), la compatibilitat detallada dels darrers tres anys, un projecte de professionalització i un pressupost detallat de com s'emprarà l'ajut sol·licitat".

Un cop es facin totes les comprovacions pertinents del total de sol·licituds presentades, les quals tenen com a termini màxim per presentar-se fins al 17 de maig, el ministeri atorgarà l'ajut a un únic artista o projecte musical.

Altres ajuts / D'altra banda, Bonell també ha recordat que "aquest programa se suma als altres que el ministeri promou des de fa temps, com és la participació en fires i mercats, en les quals assumeix el cost de les despeses que oscil·len entre cinc i sis mil euros". Així, la titular de la cartera de Cultura ha manifestat que s'han aprovat 13.500 euros a l'Associació d'Editors d'Andorra; 22.000 euros a l'Associació Amics dels Orgues de les Valls d'Andorra, i 50.000 euros al Cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra.

Finalment, els ajuts s'adjudiquen seguint els convenis signats entre el ministeri i cadascuna de les associacions i entitats. D'aquesta manera, es dona compliment als objectius fixats anualment per enriquir el teixit cultural del Principat.