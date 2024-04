La Fiscalia demana 18 mesos de presó per un home acusat de maltractament domèstic i lesions psíquiques

La Fiscalia demana 18 mesos de presó condicional per un home acusat de maltractament en l'àmbit domèstic i de lesions psíquiques. A més també demanen no entrar en contacte amb la víctima i participar en un programa d'accions no violentes.

En la vista celebrada aquest matí l'acusat i la denunciant han explicat que mantenien una relació sentimental des del 2010. L'acusat apunta que des que va néixer el fill d'ambdós, aquesta relació va començar a ser "tempestuosa". El 17 de setembre del 2019, es va produir un incident arran d'una discussió pel menjar del menor. Segons ha detallat la denunciant, l'home es va posar neguitós, li va trencar el telèfon mòbil i la va agredir. Va ser en aquell moment quan la dona va decidir trucar a la Policia.

La situació viscuda va desencadenar amb repercussions psicològiques, i la víctima va ser diagnosticada d’un trastorn adaptatiu depressiu ansiós. Per aquest motiu, l’acusació particular demana que a més de la pena que demana la Fiscalia s’afegeixin 5.000 euros d’indemnització per a les despeses dels danys psíquics. Per la seva part, la defensa ha ressaltat que quan els agents de policia van ser requerits no es va constatar cap agressió.