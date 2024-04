Escaldes-Engordany acull la 32a edició del Torneig primavera de tennis

Les inscripcions per a participar en el torneig tenen un preu de sis euros. Totes elles es poden fer a través del web www.e-e.ad o bé trucant al 890884.

El 32è Torneig primavera de tennis va adreçat als joves tenistes del país de les categories prebenjamí, benjamins, alevins, infantils, cadets i júnior que disputaran partits individuals en categoria femenina i masculina. Cada categoria seguirà el seu propi reglament. L’objectiu d’aquest esdeveniment és fomentar la pràctica esportiva des de la base després d’observar que tot i que hi ha molta afició, aquesta s’està envellint davant altres modalitats esportives que s’hi assemblen.

El Departament d’Esports d’Escaldes-Engordany organitza, un any més, el Torneig primavera de tennis que enguany arriba a la 32a edició. La competició es disputarà a les pistes de tennis del Prat del Roure i donarà el tret de sortida el pròxim 4 de maig. A partir d’aquí, els diferents partits del torneig s’aniran celebrant cada cap de setmana fins a mitjan juny (sempre que la meteorologia ho permeti).

Per El Periòdic

