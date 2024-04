L'Andorra HC continua amb les aspiracions de l'ascens

L'Andorra HC continua, doncs, líder del Grup C de segona catalana amb una diferència de cinc punts respecte el segon classificat, l'Igualada.

L'inici de partit es va posar molt de cara per als de Jordi Garcia fent el 0-2 amb cinc minuts, resultat que es va mantenir durant tota la primera meitat tot i les arribades de tots dos equips. Ja en la segona, un altre gol dels del Principat els permetia acabar el duel amb certa tranquil·litat i sense patir en excés. Abans del xiulet final, els tricolor van fer el 0-4 definitiu.

Per El Periòdic

