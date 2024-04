La Coordinadora demana a Govern enfortir accions contra la 'trampa del fill'

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha presentat avui les exigències que contemplen per resoldre la "trampa del fill", la nova estafa dels propietaris dels pisos per expulsar als llogaters al·legant que se l'ha de quedar un familiar directe. Així doncs, segons informen, la Llei actual no indica que s'hagi de justificar el parentesc de la persona que suposadament entrarà a viure a la vivenda, així com tampoc l'antelació mínima amb la qual s'ha d'avisar per poder fer efectiu el procediment.

"En cap cas considerem que el procediment actual presenti les garanties suficients per a la part arrendatària, ni durant les pròrrogues, ni quan aquestes deixen de ser efectives", expliquen en el comunicat emès. A més, creuen que la legislació actual també permet als propietaris "fer un ús fraudulent" de l'excepció per llogar el pis a un preu encara major que l'actual: "L'arrendatari no té cap mecanisme de defensa davant possibles usos fraudulents fins que no es troba ja fora al carrer".

Per això mateix, s'ha presentat una esmena de substitució completa del Punt 4.b) de l'article 2 de la Llei 24/2023, referida a les mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'habitatges, amb la intenció que substitueixi l'article 42 bis de la Llei d'arrendaments de finques urbanes per garantir la continuïtat de les exigències una vegada finalitzades les pròrrogues previstes. Dins d'aquesta nova mesura, es contemplen canvis com per exemple que l'antelació per avisar a l'actual arrendatari sigui de tres mesos, així com el justificant que certifiqui la relació familiar corresponent. A més, un dels altres canvis serà que si no s'acredita el canvi de cens del familiar en un termini màxim de 30 dies, s'imposarà una sanció a l'arrendador i el llogater podrà recuperar l'ús de l'habitatge.

Finalment, des de la Coordinadora per un Habitatge Digne s'ha demanat també poder concertar una reunió amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, així com els grups parlamentaris que van aprovar la Llei de mesures d'estímul anteriorment esmentada. La intenció es fer-los arribar les esmenes contemplades per obtenir una modificació del text legislatiu.