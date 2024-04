Marc Font, Iker Valerio i Ruben Alves guanyen la segona prova de l’Enducross Andorra 2024

En 85cc, Ruben Alves va aconseguir la victòria en l’única mànega que va disputar la categoria per davant de Júlia Amor.

En categoria Expert, Valerio va dominar les dues mànegues de la prova, i per darrere d’ell es va poder veure una bona pugna entre Víctor Cunha i Jaume Vilella que va acabar amb un segon de Cunha i el tercer de Vilella, empatats a punts.

En categoria Pro, Font va deixar clar que aspira a sumar un nou títol nacional, i la segona prova li va servir com a test de cara als compromisos internacionals més propers. Darrere seu, va seguir-li el seu germà Miquel i en el tercer esglaó del podi va acabar Elias Durendez.

La segona prova del Campionat d’Andorra d’Enducross va veure com Marc Font, en categoria Pro; Iker Valerio en Expert i Ruben Alves en 85cc aconseguien el triomf disputat en el circuit de Beixalís. En total, una quinzena de participants es varen donar cita en el traçat provisional massanenc, on el protagonisme el va tenir la calor i la pols que va incrementar la dificultat.

