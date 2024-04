Karate Xavi Andorra competirà a la 1a trobada de la RFEK en Júnior i sub21

La primera trobada de la Lliga Nacional Espanyola de Karate (RFEK) en les categories Júnior i sub21 tindrà lloc a Guadalajara aquest cap de setmana. La màxima competició espanyola acollirà als millors karatekes del país veí a la recerca d'una plaça per a la Gran Final que es disputarà al desembre a Galícia (i on només hi accedeixen els vuit millors de cada categoria), i Karate Xavi Andorra hi participa amb dues competidores en la modalitat de Kumite (Combat). Així, Paula Gonzalez competirà en -48 kg i Lola Vega ho farà en -59 kg, totes dues en la jornada de diumenge.