El text de l’Acord amb la UE estarà enllestit a finals d’abril en versió anglesa

El secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha anunciat que el text definitiu de l’Acord d’associació estarà enllestit a finals d’aquest mes d’abril en anglès. Ho ha fet aquest matí durant la lectura comentada davant els mitjans de comunicació al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La primera lectura es va fer al Consell General, la segona ahir davant els cònsols i consellers de comú, i avui davant la premsa.

La lectura d’avui, però, ha estat del text de treball que és el que s’està fent servir com a guió, ja que el Govern encara no disposa del text definitiu en anglès. Riba ha explicat que “estem fent els últims intercanvis amb San Marino i la Comissió Europea per tenir el text autèntic”. Aquest text definitiu hauria d’arribar en els pròxims dies i “com a molt tard a finals d’abril el tindrem en la versió anglesa. La UE farà la traducció a les 23 llengües oficials i nosaltres farem la traducció al català”. Aquest text en la llengua oficial del Principat està previst tenir-lo a finals del mes de juny. El secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE ha explicat també que “al setembre es preveu que tingui lloc la signatura i ratificació de l’Acord a Brussel·les".

A partir d’ara començaran una sèrie de reunions públiques a totes les parròquies i al Pas de la Casa. Riba ha detallat que la idea és començar a fer-les a partir del 6 de maig i que siguin dues reunions setmanals. Aquestes reunions s’estendran també a Barcelona i Toulouse “per arribar als nacionals que viuen allà”.

La consulta vinculant segueix els timings establerts fins ara i, segons Riba, està prevista per a principis del 2025.