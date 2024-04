Prop de 13.000 multes per excés de velocitat durant el 2023

La Policia ha imposat un total de 12.976 multes per excés de velocitat durant el 2023. Segons es desprèn de les dades dels radars distribuïts al llarg de la xarxa viària, aquesta xifra suposa un increment del 4,45% respecte de les 12.423 sancions imposades el 2022, però encara continua sent més baixa que les xifres totals del 2021 (13.678) i del rècord que es va assolir el 2020 (14.132), respecte dels darrers 12 anys.



Entrant al detall, els radars que han enxampat més conductors circulant a una velocitat més elevada de la permesa han estat els mòbils, els quals han imposat un total de 3.971 sancions. Pel que fa als fixes, els que més han multat són els que estan situats en el tram de la CG2 a la Bartra (2.785); el que hi ha a la CG1 a Santa Coloma, a l'altura del Motocard (1.843); el del túnel de les Dos Valires (1.505), i el de Bordes d'Envalira, a Canillo (1.068).



D'altra banda, durant el 2023 la Policia ha imposat fins a 16.123 sancions per incompliment en el Codi de circulació. En aquest sentit, cal destacar que s'ha multat a 494 conductors per circular sense haver passat la ITV i a 358 per no respectar la senyalització horitzontal. De la mateixa manera, la majoria de les sancions també han estat relacionades amb no presentar el rebut de l'assegurança malgrat tenir-lo (342), utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció (323) i circular sense el cinturó de seguretat (216).



Baixa el nombre d'accidents / Paral·lelament, la Policia també ha fet públiques les dades relatives a la sinistralitat, les quals mostren que durant el 2023 hi ha hagut 438 accidents, una xifra més baixa que la que es va registrar durant el 2022 (536) i també durant el 2021 (496). Del total, 189 van ser accidents amb danys materials i 238 accidents amb ferits. Així, cal destacar que dos van comportar que hi hagués una mort, la mateixa dada que en els dos anys anteriors.



Per tipologia, a grans trets, 67 van ser arran d'una col·lisió per abast, 61 per sortides de la via i 53 per un xoc, mentre que 200 es van produir per altres casuístiques que no s'especifiquen. Les parròquies on van tenir lloc aquests successos va ser majoritàriament a Andorra la Vela (170), seguida a llarga distància d'Escaldes-Engordany (61), Encamp (58), la Massana (51), Canillo (41), Sant Julià de Lòria (44) i Ordino (13). En la majoria dels sinistres, a més, hi va haver dos vehicles implicats (220).



En relació amb les 280 víctimes totals d'accidents durant el 2023, 173 van ser homes i 107 dones. Per edats, la majoria es trobaven compreses entre els 30 i els 40 anys (106), seguides de la franja de més de 50 anys (75) i de la dels 18 als 24 anys (45). Si s'analitza el tipus de gravetat, 251 van comportar ferides lleus i 27 ferides greus.



Finalment, la Policia destaca que els vehicles que s'han vist més implicats en els sinistres han estat els turismes (490), les motocicletes (142) i, a llarga distància, les furgonetes (40) i els camions (21). 56 accidents han estat per conduir sota els efectes de l'alcohol i 7 per conduir sota l'efecte de les drogues. En total s'han realitzat 595 controls, els quals s'han tancat amb 346 positius per una taxa penal d'alcoholèmia; 145 per positiu d'alcohol amb sanció administrativa; 84 positius per droga penal, i 13 positius per donar positiu en alcohol i drogues.