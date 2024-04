Verdú: "Que no es despisti Odermatt"

La tercera planta de l'Edifici Creand de Crèdit Andorrà ha acollit aquest matí la roda de premsa per fer el balanç de la temporada 2023-24 de la secció d'esquí alpí de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). Un curs que, segons el director de dita secció, Roger Vidosa, ha estat "més que positiva". "Hem d'estar molt satisfets per com evoluciona l'esquí alpí al país", ha esmentat el director de l'Àrea de Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso, destacant la seva importància com a "motor estratègic per al progrés d'Andorra". L'acte ha comptat, doncs, amb Alfonso, Vidosa, Joan Verdú, Cande Moreno, Àlex Rius, i Carla Mijares i Àxel Esteve –aquests dos últims per videoconferència–.

El primer esquiador a fer un balanç personal, Verdú, ha estat el més destacat, qui primer de tot ha apuntat que la temporada ha estat marcada per alts i baixos, però s'ha mostrat satisfet de la 10a plaça general de gegant i dels dos podis assolits. Pel que respecta al desenvolupament al llarg del curs, l'andorrà ha comentat que la pretemporada va ser molt bona, però que a l'inici de les competicions va arribar la lesió de l'isquiotibial que el va deixar un mes sense curses.

Tot i això, la seva tornada va ser per la porta gran, amb un tercer lloc a Val-d'Isère, i recuperant sensacions sent cinquè en la primera cursa d'Alta Badia. Ja en la segona, un mal gest al genoll el va fer témer el pitjor, i per sort tot va quedar en un ensurt, però amb Verdú 'out' durant tres setmanes. Va tornar a aparèixer a Schladming amb una setena posició, i va ser en la gira americana quan va tornar al pou perdent-se tres carreres després de patir una hèrnia, per posteriorment tornar mostrant la seva millor versió amb el top2 a Saalbach. Amb tot, el millor esquiador del país ha indicat que del que més orgullós se sent és de com ha sabut gestionar tots aquests mals moments tant a nivell físic com mental. En aquest sentit, Vidosa ha completat dient que "el Joan ens ha mostrat que el que podem fer com a petita nació és impressionant".

Precisament, de la seva lesió a l'esquena, Verdú ha explicat que demà visitarà els especialistes per decidir quin dels dos tractaments s'aplica (un de més conservador o la cirurgia): "S'ha de mirar molt exhaustivament perquè no vull perdre tres mesos per un afer d'aquesta mena". El pirenaic no es tanca a qualsevol opció, "si ha de ser l'operació, serà", i té molt clar que el moment de fer una bona recuperació és aquest estiu per poder estar al 100% de cara la temporada vinent. En relació amb això, ha assenyalat que l'objectiu de cara el curs 2024-25 és lluitar les victòries: "Que no es despisti [Marco] Odermatt", l'actual campió, perquè "no espero frenar aquí", ha sentenciat l'andorrà.

Moreno, per la seva part, ha començat fent el repàs indicant el complicat estiu que va tenir amb la baixa del seu entrenador i el canvi de plans de pretemporada, fet que la van fer encetar les cites amb un nivell de confiança i de treball que no eren els "que m'esperava". Segons ha apuntat, corria sense ritme de carrera, i no va ser fins al Nadal que va poder-se recuperar una mica al respecte. Tot i això, qualsevol auguri positiu es va esvair amb la caiguda a l’última cita de Cortina d’Ampezzo, una lesió al genoll que en un principi no semblava molt complicada, però que va acabar tombant els plans de l'andorrana quan va saber que s'havia d'operar.

Des de llavors, parlem del mes de febrer, ha estat fent recuperació i ara ja no té molèsties al genoll. "Ja faig bicicleta i això em dona la vida", ha dit, afegint que espera fer la tornada a la neu aviat i a poc a poc confiant en què arribarà a l'inici de la nova temporada. En afegit, ha apuntat que no continuarà amb l'entrenador actual, una decisió que ha pres ella perquè "ara mateix necessito un perfil diferent".

D'altra banda, Rius ha titllat el curs d'especialment difícil. "El nivell no ha estat l'esperat ni per mi ni per l'equip. He passat del millor curs (el 2022-23) pel que fa a sensacions, al pitjor", ha asserit, destacant que només ha fet un parell de Copes d'Europa les quals "no vaig executar bé". Així, "només queda mirar endavant, he flaquejat sobretot a nivell mental i ara s'ha de sortir de la dinàmica".

Al seu torn, Mijares i Esteve han fet acte de presència mitjançant un vídeo perquè es troben encara disputant les darreres competicions. La primera ha fet un balanç molt positiu per la millora de nivell, de punts i de places de Copa d'Europa. Així mateix, s'ha recordat del debut en Copa del Món: "He pogut veure l'emoció del circuit, on està de veritat el nivell i cap on vull anar". Per la seva part, Esteve també ha indicat que per part seva ha estat un curs molt bo, puntuant en Copa d'Europa i assolint una millora de punts FIS.

En darrer lloc, el director de la secció d'esquí alpí de la FAE no s'ha volgut oblidar d'altres mèrits d'aquest curs, com l'acolliment al Principat de la Copa del Món femenina i de la Copa del Món més important dels U16, l'evolució molt positiva dels joves, la dels grups EBBE U16 i U19 i el gran paper de Roger Puig.