Un total de 240 estudiants es presenten com a candidats per superar la POB

Un total de 240 estudiants s'han presentat a les Proves Oficials de Batxillerat (POB) que acull aquests dies el Centre de Congressos d'Andorra la Vella i l'Escola Espanyola de Sant Julià de Lòria. "Del total de candidats que hem tingut en la convocatòria d'enguany, 26 són candidats lliures", ha exposat en declaracions a la premsa la directora del Departament d'inspecció, qualitat educativa i recursos humans del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Eugenia Duró. Una de les novetats de la convocatòria és que aquesta edició "hem volgut avançar-nos a l'any vinent i hem fet les proves en dos llocs diferents perquè tenim previst fer la totalitat de les POB en l'Escola Espanyola", ha afegit Duró.

D'altra banda, un cop preguntada per les mesures de vigilància d'enguany, Duró ha exposat que "s'ha procedit a aplicar mesures a dos nivells. Per una banda, Educació ha reforçat les mesures de custòdia, elaboració i còpia de les proves oficials, mentre que per l'altra, el servei de reprografia ha establert un protocol per garantir les condicions en les quals es reprodueixin les còpies dels exàmens".Tot plegat arran de l'escàndol que va generar la filtració de les proves d'anglès i biologia, en la convocatòria de l'any passat.

Respecte a les assignatures que s'han avaluat, "ahir van tenir lloc els exàmens en els quals no participen la totalitat de l'alumnat, sinó que són les assignatures que són de lliure elecció: economia, química i literatura universal", ha manifestat la directora del departament, explicant, a més, que "avui s'ha fet la prova de filosofia i llengua anglesa, i demà es farà l'examen de llengua catalana i literatura catalana".

Respecte a les dates en les quals es publicaran les notes, Duró ha apuntat que "els resultats de la primera avaluació sortiran el dijous 9 de maig a partir de les 12 del migdia. A partir d’aquesta data, els candidats que desitgin apuntar-se en la segona avaluació d’algunes competències fixades en el decret d’ordenament del nivell educatiu del batxillerat, podran fer-ho. Aquesta segona avaluació tindrà lloc entre el 27 i el 31 de maig". Finalment, els resultats definitius de les POB es comunicaran per correu electrònic el divendres 14 de juny.

"Bastant millor del que m'esperava"

L'estudiant, Max Anton, de 17 anys s'ha presentat a la prova de filosofia dels nivells C1 i C2, i anglès. Segons ha declarat a aquest mitjà, els exàmens han anat "bastant millor del que m'esperava, he estudiat just el que sortia a l'examen. Les sensacions són prou bones".

D'altra banda, Valentín Cristina, un estudiant de 18 anys que ha presentat les proves d'economia i filosofia, ha exposat que "és el primer any que em presento i tot i que és molt difícil estudiar un tema en concret, em sento molt bé, ja veurem quan surtin les notes si coincideix". A més, l'alumne ha afegit que a l'examen d'economia surt un tema d'actualitat i en el seu cas, "m'ha sortit la crisi post-Covid a la Xina, tot i que era molt difícil saber amb exactitud el tema que sortiria". A més, també ha manifestat que "vaig estar tres hores i mitja, del total de quatre hores que ens donaven per acabar les proves, així que als dos exàmens m'ha sobrat mitja hora".

Per últim, l'Adrià Jurado, un altre estudiant de 17 anys, ha afirmat que "cada assignatura té unes competències específiques i cadascuna d'aquestes pot significar una cosa o una altra. A economia, per exemple, demanen competències diferents de les quals demanen a la prova de filosofia". Així, Jurado ha defensat que "per a economia vaig estudiar poc els temes , perquè el que importa en aquesta assignatura és entendre els conceptes com a tal. En el cas de filo, sí que he estudiat els temes que possiblement sortien".

En acabar, també ha remarcat que tots els candidats compten amb el mateix temps per fer les proves, tot i que, "hi ha estudiants amb diagnòstics com TDAH, i en aquests casos, els deixen més temps per acabar la prova que estiguin fent".