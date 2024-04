Hietaranta, el mal de cap de Jiménez Kasintseva (1-6; 7-6 (7-4); 6-2)

El segon W35k de Santa Margharita di Pula ha tornat a emparellar a Vicky Jiménez Kasintseva amb la finlandesa Laura Hietaranta, contra qui va caure en un doble 2-6 a les semifinals de la setmana passada a la regió italiana. No obstant això, la número 436 del rànquing WTA ha sigut, un cop més, el mal de cap de la tricolor en un partit de gairebé tres hores amb remuntada inclosa (1-6; 7-6 (7-4); 6-2).

Així doncs, volent maquillar el darrer partit, en el qual la tenista nacional va estar fora del matx, Jiménez semblava durant el primer set tenir pressa en portar-ho de forma senzilla a l'1-6. Tres trencaments de servei i una remuntada al 3-1 li aportaven tota la moral a la tricolor, qui olorava de forma momentània la victòria per la via ràpida. No obstant això, en la segona mànega es capgirava la dinàmica. Al 3-1, Hietaranta assolia el 'break' amb Jiménez al servei per confirmar la seva imposició al marcador. Això sí, l'andorrana donaria un cop de puny a la taula retornant-li la jugada, i deixant clar que no es desfaria d'ella fàcilment.

I dit i fet. 'Tie-break' seguit d'un joc en què l'andorrana es deixava escapar el punt de partit al 5-6, 40-AD. Els cinc primers punts anirien per a la jugadora nòrdica. La pirenaica semblava introduir-se de nou al duel al 5-3, però les dues següents disputes posaven el 7-4 i l'empat al recompte general. Finalment, la darrera bala disponible l'ha aprofitat una Hietaranta que s'avançava amb un 3-0, en què Jiménez veia massa lluny el fons del túnel.

Amb tot, es treu una molt bona valoració de l'estada a Itàlia. A causa dels resultats assolits en la darrera setmana, l'esportista nacional ha pogut millorar 13 posicions en el seu rànquing WTA, passant de la 348 a la 335.



La incògnita de Madrid / D'ençà que es van anunciar les primeres 'wild cards' (WC) del Mutua Madrid Open, la incertesa ha estat a sobre de Vicky Jiménez i la possibilitat d'entrar al quadre classificatori o oficial del Master1000, el qual donarà el tret de sortida el pròxim dilluns 22.

En aquest sentit, i observant el calendari ITF, la tenista s'ha retirat dels W35 de Pula i Hammamet, programats del 22 al 28 d'abril. Pel que fa als de Nottingham i Mosquera, el seu nom no figura en cap de les quatre llistes declarades (accés directe, classificatoris, alternatius i baixes), i a torneigs de més categoria, com pot ser el W100 d'Oeiras, tampoc fa acte de presència. Per aquest motiu, es pot arribar a pensar que Jiménez ja tindria en les seves mans la WC madrilenya a manca de confirmació oficial per part de l'organització.

El sorteig del quadre principal podria realitzar-se aquest dissabte, com ha succeït al Comte de Godó, i s'estima que es puguin anunciar les darreres invitacions divendres o de manera prèvia a la revelació del quadre, informa l'ANA.