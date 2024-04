Diego Alende estarà unes vuit setmanes de baixa

Eren els volts del minut 30 de partit entre l'FC Andorra i l'Eibar, el passat diumenge, quan Diego Alende, en un remat a porteria contrària, va patir una lesió. En el mateix moment es va poder observar com es queixava del turmell dret, i aquesta tarda el club tricolor ha fet oficial que el central té una lesió de grau dos en l'esmentat turmell. Més en concret, es tracta d'una lesió de la sindesmosi, motiu pel qual el gallec, qui ara reprenia la titularitat, estarà unes vuit setmanes de baixa. És a dir, es perdrà el que resta de temporada.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació