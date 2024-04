Tony Cachafeiro torna a Campillos per debutar al Campionat d'Espanya de Kàrting

El pilot andorrà Tony Cachafeiro torna aquest cap de setmana al circuit de Campillos (Màlaga), on el passat 7 d'abril va assolir la victòria del Campionat andalús, en què serà la seva estrena al Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) 2024. Un CEK especial per al corredor nacional, ja que afronta la darrera temporada a la categoria 'Mini' abans de fer el salt a 'Júnior', amb l'objectiu de lluitar per les primeres posicions, després d'un inici d'any en què ja compta amb tres victòries, tant a escala nacional (Campionat Andalús i Valencià) com internacional (Hivern Karting).

De la mà de l'equip MDC Racing, amb xassís Kart Republic i Ángel Aviñó com a mecànic, Cachafeiro afronta amb il·lusió la primera cita del Campionat d'Espanya en un circuit on ha acumulat bones sensacions als tests previs. A més, el campionat compta amb quatre rondes: Campillos (Màlaga), Motorland Aragó (Terol), Zuera (Saragossa) i Xiva (València).

Tota l'acció del cap de setmana es podrà seguir en directe al canal de YouTube de la Federació Espanyola i a les xarxes socials de Tony Cachafeiro. Així doncs, per a aquest divendres està programat un dia d'entrenaments lliures. L'endemà, iniciarà amb un escalfament a les 09.26 hores i tornarà a córrer durant la classificació, a les 11.15 hores, la qual està dividida en dues mànigues (14.00 i 16.00 hores). Finalment, diumenge es gaudirà d'un altre 'warm-up' a les 08.23 hores. Pel que fa a les curses, també separades en dos, estan programades per a les 10.05 hores i 13.45 hores, respectivament.