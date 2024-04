La Fiscalia demana 15 mesos de presó per un accident mortal a la Rabassa

La Fiscalia demana 15 mesos de presó per a l'home acusat d'homicidi per imprudència greu per un accident produït a la carretera de la Rabassa el 3 de novembre del 2015, en el qual un vehicle Renault Clio va xocar amb un camió i va resultar amb la mort del copilot del turisme uns dies més tard.

En el judici celebrat aquest matí al Tribunal de Corts, han exposat que els fets van passar quan el processat i la víctima havien finalitzat la seva jornada laboral i estaven tornant per la carretera de la Rabassa en direcció Sant Julià de Lòria. Segons va declarar en el seu dia l'acusat, qui no ha comparegut avui al judici, circulava a uns 50-60 quilòmetres per hora i la carretera estava mullada perquè havia plogut. Va ser just a l'entrada de la corba quan el conductor del vehicle va observar un camió que pujava i en veure-ho va frenar, però les rodes del turisme van quedar bloquejades i els dos vehicles van xocar. Segons la declaració del processat, van baixar del vehicle a esperar a la Policia tant ell com el copilot, així com el conductor del camió. Tots tres es trobaven bé.



Durant la sessió també han declarat els agents de policia que van acudir al lloc del sinistre mortal. Els agents han explicat que en arribar al que semblava un accident de circulació normal, van veure que el camió havia quedat a sobre un petit mur de seguretat de la carretera, però que "en cap moment vam sospitar que pogués acabar en un accident mortal", ha apuntat un dels agents. I és que tot i que en un inici semblava que era un simple accident de trànsit i que no hi havia ferits greus, dies després el copilot del turisme es va començar a trobar molt malament i va tornar al metge. L'home va ser traslladat a Barcelona, on dies més tard acabaria morint. La doctora encarregada de fer l'autòpsia de la víctima ha reafirmat que l'accident va ser el causant de la posterior mort.



En aquest sentit, la fiscal ha exposat que el processat circulava per la calçada mullada a una velocitat inadequada, ja que a la zona hi havia un senyal de velocitat de reducció de velocitat a 40 quilòmetres per hora. Això va provocar que el turisme envaís el carril contrari, provocant el xoc amb el camió. Per aquest motiu, consideren que el processat és responsable d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i d'un delicte menor de lesions per imprudència greu, i demanen una pena de 15 mesos de presó condicionals, així com la retirada el carnet de conduir. També demanen una indemnització de 50.000 euros per l'hereu, i una indemnització de 20.000 euros per a la mare i de 10.000 euros per a cada una de les tres germanes de la víctima, més 9.000 euros per les despeses de la CASS.

Per part de la defensa demanen una rebaixa de la pena a sis mesos de presó i la retirada del carnet durant un any, atès que el processat no havia tingut cap problema amb anterioritat i que fa gairebé nou anys dels fets succeïts.