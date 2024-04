Avís groc per ràfegues de vent que poden superar els 70 km/h

El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per l'increment de vent previst per a aquest dijous a la tarda, amb ràfegues que poden arribar fins als 70 m/h als fons de vall. A més, es preveu que en el moment de màxima intensitat del vent, al centre del país puguin caure alguns flocs de neu. De fet, es calcula que es puguin acumular fins a 10 centímetres a 2.500 metres, i cinc centímetres a partir dels 2.000 metres.



D'altra banda, les temperatures màximes d'aquest dijous se situaran en 12 graus a Andorra la Vella, en 7 a 1.500 metres i s'espera que al Pas de la Casa no superin els -2. Pel que fa a les mínimes, seran de 5 graus a la capital, d'1 grau a 1.500 metres i de -8 a la localitat encampadana. De cara a aquest divendres, el centre de baixes pressions s'allunyarà i l'estabilitat i el sol s'imposaran des de primeres hores del dia. El vent serà moderat de component nord-oest i hi haurà un substancial increment de temperatures a tot el territori.