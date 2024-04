Lleuger increment dels inscrits al Servei d'Ocupació al març

El Departament d'Estadística ha publicat aquest dijous les dades relatives al Servei d'Ocupació (SOA) corresponent al mes de març. A grans trets, es detalla que el nombre global de demandants en recerca de feina a finals de mes s'ha fixat en les 334 persones, cosa que suposa un lleuger increment del 2,5% respecte del mes anterior (326 persones) i un 8,5% inferior al mateix mes de l'any anterior (365 persones). De la mateixa manera, el nombre de demandants que busquen una millora laboral s'ha fixat en les 239 persones (241 el mes anterior), fet que representa una variació mensual negativa del 0,8% i una variació també negativa del 14,6% si es compara amb les dades del març del 2023 (280 persones).



Paral·lelament, cal destacar que el nombre de demandants de serveis a finals de mes és de 69. D'aquests, no hi ha hagut cap demandant en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i tots són demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte del mes anterior és negativa (2,8%) en el cas dels demandants de serveis en situació d'ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica és nul·la.



D'altra banda, el Servei d'Ocupació ha tancat el mes de març oferint un total de 1.992 llocs de treball (1.704 el mes anterior), el que equival a una variació mensual positiva del 16,9% i a una variació també positiva del 22,2% respecte del març del 2023 (1.630 ofertes de treball). Així mateix, el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 21, la qual cosa suposa una variació nul·la respecte del mes anterior i també respecte del març del 2023, quan també hi havia 21 persones.



Finalment, des del Departament d'Estadística destaquen que aquest mes de març s'han fet 25 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i dues mitjançant els programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al SOA, n'hi ha 61 que van trobar feina pels seus propis mitjans.