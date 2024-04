Biel Puigdemasa guanya el torneig ‘Legacy Junior Golf’.

Biel Puigdemasa, membre de l'equip de Tecnificació de la Federació de Golf d'Andorra (FGA), es va proclamar diumenge passat campió Scratx del torneig ‘Legacy Junior Golf’, prova puntuable pel Campionat d'Espanya. Aquest triomf assegura al jugador la cotitzada plaça que es disputarà a Múrcia el cap de setmana del 21 de juny. Cal destacar que el torneig va tenir lloc al Club de Golf Vall Romanes -Barcelona-, on Puigdemasa va aconseguir un total de 72 cops, aconseguint així el par del camp en categoria Scratx i un espectacular -4 en categoria Infantil Hàndicap.

Tal com han apuntat, aquest èxit destaca no només el talent individual del jove, sinó també l'èxit del programa de desenvolupament de la FGA, que continua recolzant a joves promeses en l'esport. De fet, el Campionat d'Espanya de golf és reconegut pel seu alt nivell de competència i per reunir als millors joves per comunitat autònoma del país veí. En aquest sentit, la victòria de Puigdemasa no només subratlla la seva capacitat i potencial, sinó que també ressalta la presència d'Andorra en l'àmbit del golf juvenil a escala internacional.