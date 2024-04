Berta Miquel ja està a Bakú per participar en la Copa del Món de Gimnàstica Rítmica

La gimnasta Sènior de la selecció Nacional de Gimnàstica Rítmica, Berta Miquel, ja està a Bakú (Azerbaidjan) juntament amb la seva entrenadora, Clàudia López, per participar en la Copa del Món de Gimnàstica Rítmica. Els horaris de l'andorrana seran els següents: demà a les 15.49 hores amb pilota; a les 14.46 hores amb cèrcol, i dissabte a les 13.34 hores amb cinta i a les 14.36 hores amb maces.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació