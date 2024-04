Un home i una dona de 28 anys van ser detinguts ahir al matí com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat el tràfic jurídic, després de lliurar al Servei d'Immigració un document fals per tal d'obtenir una autorització de residència i treball.

Per El Periòdic

