La Generalitat es mostra oberta a trobar solucions per permetre vols de llarga distància a l'aeroport d'Andorra-La Seu

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha informat que la Generalitat de Catalunya es va mostrar disposada a buscar una solució perquè l'aeroport d'Andorra-la Seu compleixi amb els requisits per rebre vols de llarg recorregut. Forné ha explicat que durant la reunió celebrada ahir amb membres de la taula estratègica de l'aeroport, van expressar el seu interès a obrir noves rutes de llarga distància que necessiten recàrregues de combustible al mateix aeroport, rebent, alhora, la informació que també estan treballant per instal·lar un sistema de càrrega màxima de combustible a l'aeroport. Tot i que encara no s'han establert terminis, Forné ha destacat que aquesta iniciativa no només facilitaria les connexions amb destinacions més llunyanes, sinó que també milloraria la logística de la càrrega de combustible per a destinacions properes.

Aquestes declaracions s'han fet durant la presentació de les '2es jornades infantils de mobilitat sostenible i seguretat ciclista', en la qual el secretari d'Estat ha explicat que la iniciativa 'Aprèn a rodar', impulsada pel Govern, enguany suma la implicació i participació dels set comuns amb la voluntat que la jornada sigui un acte de país. La jornada va adreçada a infants de fins a 11 anys i se celebrarà en diferents dates a la vall d'orient (Encamp i Canillo), a la vall central (Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany) i a la vall del nord (Ordino i la Massana) per tal d'aprovar l'activitat als infants de diferents parròquies. Així, i continuant la idea impulsada l'any passat, les jornades tindran un espai dedicat a tallers i circuits d'aprenentatge, i també s'impulsaran diverses pedalades urbanes populars obertes a tothom.



El primer 'Aprèn a rodar' tindrà lloc el 4 de maig a Encamp, a la plaça del Arínsols, des d'on a les 11.00 hores del matí sortirà la passejada popular en bicicleta. Agafarà el relleu Andorra la Vella l'1 de juny, amb activitats a la plaça del Poble, mentre que el 9 de juny es farà la pedalada popular. Aquestes dates permetran commemorar també el Dia Mundial de la Bicicleta, el qual se celebra cada any el 3 de juny. Finalment, l'últim 'Aprèn a rodar' se celebrarà a la Massana el 22 de setembre, amb els circuits d'aprenentatge i passejada urbana en bicicleta.



Els objectius de la iniciativa són ensenyar als infants a saber anar amb bici amb autonomia, promoure l'ús de la bicicleta amb seguretat, respecte i convivència, alhora que se sensibilitza a la població i es promou el desplaçament sostenible i els seus beneficis. D'aquesta manera, a cadascuna de les jornades s'impulsaran activitats pràctiques amb l'objectiu d'ajudar a les nenes i nens a desplaçar-se de manera autònoma i segura en bicicleta, a més de promoure la mobilitat sostenible a Andorra.



En aquest sentit, Forné ha destacat el gran èxit de la convocatòria de la primera jornada, en la qual van participar 881 persones, i ha apuntat que la intenció d'enguany és arribar als 1.000 participants. Per la seva part, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha manifestat la voluntat dels set comuns per tirar endavant aquest projecte amb l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible i introduir la bicicleta com un mitjà de transport.



Com a part de la jornada també s'impartiran diversos tallers, com ara de mecànica bàsica, primers auxilis o la promoció i explicació del funcionament de la bicicleta elèctrica, i al final de cada dia s'entregarà als petits un carnet de ciclista simbòlic. Les inscripcions a qualsevol de les activitats plantejades és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia obligatòria a www.mobilitat.ad/apren-a-rodar.