Els joves amb discapacitat i els infants tutelats, les prioritats del Raonador

Treballar pel benestar de les persones amb discapacitat i dels menors que estan a càrrec de l'estat, en especial dels infants i joves, són una part de les prioritats que s'ha marcat com a objectiu el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada. Així ho ha exposat el mateix Cañada en el marc de la presentació d'accions proposades d'enguany, un acte que ha tingut lloc aquest dijous i en el qual, entre altres aspectes, Cañada ha remarcat que "ens hem fixat tres fites en les quals treballarem: apropar el Raonador a la ciutadania, vetllar pels drets dels infants, en especial els que estan a càrrec de l'estat, i fer un exhaustiu seguiment de les persones amb discapacitat".

Tanmateix, el Raonador ha exposat que s'ha començat l'actuació per una recopilació de dades: "Hem començat a demanar dades d'aquests col·lectius als diferents ministeris", afegint que "hem visitat l'Escola Andorrana de Santa Coloma, ja que és un dels centres en què hi ha més nombre d'infants i adolescents amb discapacitat dins de les aules ordinàries". Tot plegat, seguint la línia de les funcions atorgades al Raonador com a autoritat estatal pel que fa a foment, seguiment i supervisió de l'aplicació del conveni sobre els drets fonamentals de les persones amb discapacitat, les quals li van ser assignades pel Consell General l'any 2017.

Un segon objectiu fixat ha estat el de vetllar pels drets dels infants tutelats, motiu pel qual Cañada va visitar el Centre d'Acolliment de la Gaverneda i el CREI, ja que "volem incidir en les mesures de protecció i que aquestes siguin adients". Per aquesta raó, "nosaltres hem recomanat petites actuacions sobretot en l'àmbit de seguretat perquè hem detectat algunes qüestions millorables". Per exemple, Cañada ha declarat que han recomanat destinar un armari adient amb clau per tal d'emmagatzemar els medicaments d'una manera segura, així com destinar personal sanitari qualificat per a la preparació de medicaments als usuaris. No obstant, dins d'aquest objectiu s'emmarquen actuacions com una campanya per atraure els joves mitjançant les xarxes socials: "Properament, engegarem una campanya per arribar als més joves, en concret en TikTok".

D'altra banda, la intenció d’apropar el paper del Raonador al Ciutadà passa per l’objectiu de renovar la pàgina web, per “fer-la més accessible”, ja que “actualment es presenta en cinc idiomes diferents i aviat la farem més inclusiva per a les persones amb discapacitat”. Així, l’altra proposta és l’ampliació de l’horari de l’oficina, el qual serà de dijous a divendres de 08.00 fins a les 15.00 hores, i la tarda del dijous. A més, “hem habilitat un nou telèfon totalment gratuït d’atenció al públic”.