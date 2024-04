Meteorologia preveu un Sant Jordi marcat per l’ambient fred

El dia de Sant Jordi es preveu que sigui un dia assolellat, tot i que persistiran alguns núvols al nord que poden produir lleugeres nevades als cims. Les temperatures es mantindran fredes, amb mínimes que arribaran als -12ºC al Pas de la Casa i màximes que no superaran els 9ºC a Andorra la Vella. Les ràfegues de vent nord-oest arribaran fins als 70 km/h en altitud.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació