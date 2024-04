Detingut per «conduir erràticament» pel carrer Prat de la Creu

La Policia d’Andorra va detenir la matinada del diumenge a un jove de 25 anys que conduïa erràticament pel carrer Prat de la Creu. Segons expliquen des del Cos, els fets van passar al voltant de les 02.20 hores quan una patrulla va decidir fer-li un control en observar com estava actuant el jove. En parar-lo, li van fer una prova d’alcoholèmia que va donar positiu amb una taxa de 2,23 g/l. El jove va passar a disposició judicial aquella mateixa tarda.

Per El Periòdic

