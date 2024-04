Escaldes-Engordany distribueix compostadors entre la ciutadania

El Departament de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany inicia aquest dilluns 22 d’abril la campanya de distribució de compostadors i compost. La iniciativa que permet, d’una banda, que la ciutadania que tingui jardí o hort pugui produir el seu propi fertilitzant de forma natural mitjançant la recuperació de les restes de matèria orgànica (restes de menjar, de l’hort o jardí). Aquesta acció que contribueix a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle derivades dels diferents processos de la gestió de la matèria orgànica. I, per altra banda, també permet a tots els ciutadans que ho desitgin obtenir compost per a les seves plantes.

Per obtenir un compostador s’haurà de complir amb un seguit de requisits, entre ells, ser ciutadà de la parròquia d’Escaldes-Engordany, disposar d’un jardí o un hort i tenir un espai de 72cm x 72cm x 80cm per col·locar els compostadors. Després d’haver omplert i enviat la sol·licitud a [email protected] per demanar el compostador (també es pot lliurar al servei de Tràmits del comú), tècnics del departament faran una visita per comprovar que es compleix amb tots els requisits.

A partir d’aquí, els interessats podran recollir el compostador a la deixalleria comunal de l’Avinguda Pont de la Tosca. Pel que fa al compost, es podrà passar a buscar a la deixalleria comunal de l’Avinguda Pont de la Tosca de dilluns a divendres de les 09.00 a les12.00 hores, i es requereix portar un recipient on dipositar el compost desitjat.

Amb tot, des del Departament de Medi Ambient es donen un seguit de consells sobre com utilitzar el compost. Així, els tècnics aconsellen fer-lo servir a principis de la primavera i no aplicar més d’un 20% de compost quan aquest es barreja amb terra per després dipositar-la en un test o jardinera.

Paral·lelament, el Comú d’Escaldes-Engordany inicia, un any més, les tasques de substitució de flors a la zona de la vora del Riu. Així la plantació de pensaments, típiques de la temporada d’hivern-tardor, quedaran substituïdes pels geranis de primavera-estiu. Per aquest motiu, es regalarà a la ciutadania les flors d’hivern perquè les puguin aprofitar.

Els interessats podran passar a recollir els pensaments pel pont del carrer de la Constitució durant el dimecres 24 i dijous 25 d’abril d’11.00 a 13.00 hores. L’objectiu d’aquesta iniciativa consisteix a incentivar a la població a la reutilització i recuperació de les plantes i flors.