L'escultura d'Àngel Calvente aterra al Parc Central amb crítica social inclosa

El Parc Central d'Andorra la Vella ha rebut avui la inauguració de l'escultura 'Mira', guanyadora del I Premi d'escultura d'Andorra la Vella, i que guarda un missatge ben clar i directe per a tots aquells que passin pel seu costat: la necessitat de reflexionar sobre els canvis que provoquen els avenços de la tecnologia. I és que l'obra compta amb un parell d'infants com a únics protagonistes, asseguts amb la mirada clavada en un telèfon mòbil. Així ho ha exposat el seu creador, l'artista Àngel Calvente, qui ha esmentat que "és una continuació d'una obra en què porto treballant vuit anys o més", la qual s'inaugurarà aviat a una exposició a Escaldes-Engordany juntament amb la maqueta de la peça presentada avui.

Pel que fa al missatge de l'escultura, Calvente ha indicat que "és una referència perquè tothom que passi per aquí pugui pensar i reflexionar sobre ella", posant en el punt en què "és molt més maco veure als nens creant històries a partir de la imaginació que a partir de les eines que ens dona la tecnologia, ja que és més creatiu i humà". A més, l'artista ha posat també en valor l'espai del Parc Central com a eix acollidor de l'obra, una ubicació "idònia" sota el seu criteri: "Posar escultures un parc és perfecte per ensenyar la cultura que hi ha al país i penso que tots els parcs haurien de tenir, com a mínim, una imatge cultural".

En una línia semblant s'ha pronunciat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, també present a l'acte d'inauguració: "És una reflexió de com ens estem comunicant. Tenim dues persones, una al costat de l'altre, i no s'estan comunicant. O almenys, no de la manera ordinària". Tanmateix, Losada ha centrat la seva intervenció en el concurs d'art urbà promocionat per la capital, del qual es té la intenció de poder dur-lo a terme molts anys més en ser "una bona manera de promoure la cultura i fer una bona combinació amb la natura". Així i tot, la cònsol menor ha indicat que fer una edició cada dos anys "és gestionable", tot i que s'ha de fer "amb un bon jurat i amb espais en els quals puguem exposar les obres", motiu pel qual entenen la necessitat de fer un pla ben fet per trobar un equilibri en ambdós conceptes. "Hem de trobar espais perquè tothom hi gaudeixi", ha apuntalat.

Finalment, i pel que respecta al material del qual està feta l'escultura, aquesta ha estat elaborada amb resina i marbre de Macael, procedent de les pedreres d'aquesta localitat d'Almeria. A més, s'ha utilitzat un pigment per emblanquir l'escultura, amb un gruix considerable i un reforç de fibra de vidre dins. Les mesures són de 156 x 103,5 x 90 centímetres. Cal destacar que, com a guanyador del certamen, el Comú d'Andorra la Vella ha premiat Calvente amb 6.000 euros i n'ha invertit, a més, 14.000 euros per produir-la i instal·lar-la al Parc Central.