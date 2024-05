Dos joves ferits crítics en caure des d'un tercer pis a Sant Julià de Lòria

La Policia s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident.

Segons informacions del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), el noi es troba actualment ingressat a l’UCI de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb pronòstic reservat a causa de la gravetat de les seves lesions. Per la seva part, la noia, amb ferides molt greus, va ser traslladada d'urgència en helicòpter a l'Hospital Sant Pau de Barcelona per rebre tractament especialitzat.

Els serveis d'emergència -Policia, SUM i Bombers- van acudir ràpidament al lloc dels fets i, segons han informat els Bombers, el rescat no va ser complicat, ja que el celobert és accessible a les persones.

Dos joves, un noi de 19 anys i una noia de 18, han resultat greument ferits després de caure des d'un tercer pis d'un edifici situat a la zona de Camp de Perot, a Sant Julià de Lòria. L'incident ha ocorregut passada la mitjanit, al voltant de les 00.30 hores, quan la Policia ha rebut una trucada alertant de la caiguda accidental dels joves pel celobert de l'edifici on es trobaven. Les causes de la caiguda encara es desconeixen, però tot apunta al fet que es tractaria d'un accident. De fet, segons ha informat el cap de guàrdia de Bombers en declaracions a aquest mitjà, els joves estarien recolzats a un estenedor que s'hauria desenganxat de la paret i hauria provocat la caiguda d'esquena des de 5 metres, provocant greus lesions.

Per El Periòdic

