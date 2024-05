Sant Julià de Lòria destinarà 120.000 euros a la renovació del parc infantil del Prat del Senzill

El Comú de Sant Julià de Lòria preveu invertir al voltant de 120.000 euros en la renovació del parc infantil del Prat del Senzill. Segons expliquen des de la corporació, l'equipament, que es va inaugurar el 2006, evidència "un deteriorament de les instal·lacions", per la qual cosa s'engegaran uns treballs de rehabilitació que seran una realitat al llarg dels pròxims mesos.

Des del Comú indiquen que els treballs es faran per fases. La primera, que s'iniciarà aviat, consistirà en la retirada del material malmès i la substitució per un de nou. Paral·lelament, des de la corporació s'està treballant de manera conjunta amb el Consell d'Infants per projectar un nou espai lúdic per als joves de la parròquia.