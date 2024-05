Cachafeiro fa un doble podi al circuit de Zuera

Tony Cachafeiro va pujar al podi en dues ocasions, amb un tercer i un segon lloc, en les dues curses de la categoria Mini del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) que van tenir lloc el passat diumenge al circuit de Zuera, a Saragossa.

Després de dos tocs en la segona màniga classificatòria del dissabte, el pilot va sortir 12è en la primera cursa. Conscient que tenia bon ritme per lluitar per les primeres posicions, va remuntar 10 places en les tres primeres voltes per quedar-se al grup capdavanter durant la resta de carrera, finalitzant tercer. En aquesta posició va sortir en la segona cursa, en la qual ràpidament es va col·locar primer, tot i que un toc amb un rival el va fer caure fins al vuitè lloc. A poc a poc, Cachafeiro va anar remuntant per tornar al podi, acabant segon. Amb el doble podi, es troba entre els millors de la general de la seva categoria.

"Han estat dues curses en les quals he avançat molt i amb bones lluites", deia l'andorrà, recordant que va estar a prop de guanyar. "Marxo molt content pels podis i per continuar en les primeres places", va afegir.