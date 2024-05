La 41a edició de l’OTSO Travessa pretén arribar a les 1.500 inscripcions

La cita anual OTSO Travessa torna en la seva 41a edició amb l'objectiu d'assolir una xifra de 1.500 inscrits, tot i que esperen uns 1.300 participants finals. Enguany, destaquen els canvis de recorregut donats per la gran presència de neu a les muntanyes. "Hem esperat fins a últim moment perquè volíem que tant la gent que vingui de fora com els del país poguessin gaudir de la parròquia d'Encamp en la seva extensió, però no és possible", ha explicat el director de la cursa, Pau Capell. Una decisió que s'ha pres per vetllar per la seguretat dels participants, mesura que es complementa amb l'obligatorietat de l'ús de grampons en cotes altes. Així doncs, la cursa contempla sis distàncies, les quals tres d'elles han hagut de ser escurçades. Es mantenen les distàncies de 7, 12 i 42 quilòmetres. Pel que fa a la de 21, es realitzaran canvis cap a cotes més baixes. D'altra banda, estaven programades carreres de 120 i 80 quilòmetres, passen a ser de 95 i 75, respectivament.

La cita tindrà lloc del 24 al 26 de maig amb una previsió de bones condicions meteorològiques, segons ha valorat la cònsol major, Laura Mas. "És una cursa que dona el tret de sortida a tot aquest seguit d'esdeveniments esportius i culturals que fem en baixa temporada per dinamitzar la parròquia", ha al·legat, expressant alhora la seva satisfacció. Per la seva part, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha qualificat la trobada com un altre punt per "desestacionalitzar les muntanyes" i poder atraure al turisme durant els 365 dies de l'any. Així doncs, Capell, qui ha estat presentat com a nou director de la cita després de diversos anys sent un corredor més, ha desvelat que s'ha restringit l'accés a punts emblemàtics per la seguretat i el confort. "El nostre objectiu és que tothom gaudeixi del temps que passin corrent", ha mencionat, en relació amb la baixada d'altitud de les cotes per l'ús de material especial com les raquetes.

Tot i que els recorreguts finals es faran públics aquest dijous, conjuntament amb els brífings informatius, s'ha confirmat que la línia de sortida general torna a ser la plaça dels Arínsols, on es farà una revisió prèvia de l'obtenció de grampons de tots els corredors, en cas que després de la revisió dels darrers traçats per part del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat es doni llum verda a certes cotes elevades. "Estem esperant la validació. En treure punts com Ensagents, Collada de Pessons o el refugi de l'Illa, no ho tenim com a 100% obligatori, però si és altament recomanable", ha incidit Capell, assenyalant el pes i cost extra de 30 euros. Cal remarcar que els nous traçats han estat elaborats íntegrament pel director de la cursa, gran corredor i guanyador de la cursa de MontBlanc el 2019.

Amb tot, s'han confirmat ja 1.311 inscrits de 25 països diferents, nombre que té grans probabilitats de pujar per les persones que volen participar a darrera hora, segons ha revelat el director d'OTSO Sport, Jordi Solé. Entre ells, estan els muntanyistes Txell Avilés i Andreu Simón. "Sempre avisem que tanquem el període d'inscripció un mes abans de la cursa, però per aquelles persones que tenen ganes de ser-hi, donem la possibilitat de tenir un dorsal desert", ha recordat. La majoria dels participants doten de nacionalitat espanyola, més concretament provinents de Catalunya. Tanmateix, ja l'any passat es va ser notòria la presència d'esportistes francesos i altres nacionalitats, atrets per la bellesa natural d'Andorra i que "comença a estar més enllà del país". "Des d'Andorra Turisme, tenim la meta de captar turistes que pernoctin a Andorra i tinguin una despesa més elevada", ha declarat Torres. L'any 2023, el 97% dels participants provenien d'Espanya i van confirmar que la seva estada al país era per la celebració de la prova, generant així un desemborsament mitjà de 350.000 euros aproximadament entre la totalitat dels assistents.



Inclusió i sostenibilitat / Les accions compromeses amb el medi ambient han estat unes de les grans novetats d'enguany. Així doncs, les copes i les medalles que es repartiran als vencedors estan fetes amb carabassa a Kènia, gràcies a l'acció de Solé al territori africà donant suport i ajudant a la inserció i cerca de treball fora de les fronteres. "Finalment, les medalles no han passat frontera per problemes amb la declaració, però les copes si, són totalment ecològiques i pintades a mà", ha mencionat, revelant que pels problemes, les medalles seran de fusta. Una iniciativa que s'ha valorat molt positivament, ja que van poder aportar treball a molta gent durant un temps prolongat. Aquesta, s'implementa a la ja recurrent participació de corredors kenians durant l'OTSO Travessa, en aquest cas, dos atletes faran la marató i tres estaran presents en la mitja marató. "Esperem que puguin donar guerra", ha conclòs, informa l'ANA.