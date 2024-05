L'Institut de Música fa un pas endavant per a l'homologació d'estudis musicals

L'Institut de Música esdevé conservatori. Aquesta fita, en la qual es treballava des de feia anys, tal com ha recordat el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, és possible gràcies a l'aprovació de dos reglaments que sortiran publicats aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i que serveixen per crear el conservatori i també, des d'un vessant més tècnic, per regular les proves d'accés als estudis musicals. "És un dia important per aquest camí per consolidar les bases dels estudis de música no superiors del país", ha valorat el coordinador de l'Institut de Música d'Andorra la Vella, Jordi Sabata.



Bardina ha recordat que un primer pas per a l'impuls dels estudis musicals al país es va donar el 2020, amb el reglament que va permetre la creació de títols de música. Després d'aquests quatre anys d'aplicació "s'ha estat treballant" i s'ha detectat algunes disfuncions que ara, amb els dos reglaments presentats, es volen resoldre. De totes maneres, ha puntualitzat que la fita que s'aconsegueix ara és la feina "al llarg dels anys amb la finalitat d'adequar els estudis musicals per tal que poguessin tenir els requisits del que han de ser les titulacions oficials d'estat". Amb el reglament de creació del conservatori de música i de les escoles oficials de música i el de proves d'accés s'assenten les bases perquè les institucions dels països veïns puguin reconèixer els estudis de música que es fan al Principat.



Respecte del reglament del 2020, el qual ara queda derogat, Bardina ha destacat que les principals novetats és que abans s'establia que per ser escola oficial calia oferir els nivells bàsic, elemental i mitjà de música, mentre que ara només caldrà que s'ofereixi l'elemental i el mitjà i que els estudis estiguin oficialitzats pel ministeri. També es fixen els "camins" perquè els alumnes puguin accedir als dos nivells i que en els títols es faci constar l'especialitat musical cursada. Pel que fa al segon reglament, determina com han de ser les proves, com s'avaluen les competències, que els exàmens es convoquen dos cops a l'any o les mesures per a persones amb necessitats educatives específiques. En aquest sentit, Sabata ha comentat que caldrà fer la prova d'accés per poder accedir als estudis a partir de segon de grau elemental.



De manera paral·lela a aquesta aprovació, també s'ha anunciat el calendari de proves d'aquest 2024, una "mica ajustat", ja que s'ha prioritzat "tenir un bon reglament" en lloc de fer una regulació "de pressa i corrents", tal com ha defensat Sabata. Així, el període d'inscripcions s'obre aquest dimecres i s'allarga fins al 2 de juny i les proves seran el 17 i 18 de juny. A més, ha valorat que "primer calia una estructura per generar ganes de fer música" i posteriorment marcar "uns objectius específics" quant al nombre d'alumnes òptim, i s'ha mostrat convençut que gràcies a aquest impuls ara seran més els estudiants que optaran per fer estudis musicals. En aquest sentit, ha defensat que els agradaria comptar amb més inscrits en aquests estudis i ha recordat que uns 14 poden rebre el títol d'elemental i uns cinc el de mitjà aquest any, informa l'ANA.