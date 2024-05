L’AQUA augmenta a 35 el nombre d’avaluacions fetes el 2023

El director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Isaac Galobardes, ha explicat durant la presentació de la memòria d’activitats del 2023 de l’AQUA que hi ha hagut un increment significatiu en les avaluacions realitzades per l’agència durant l’últim any. Concretament, l’AQUA ha dut a terme 35 avaluacions. El director de l’agència ha apuntat que aquest augment es deu, en gran part, a l’arribada de noves institucions formatives d’ensenyament superior al país, així com a la «consolidació de l’oferta formativa de les institucions ja existents».

En aquest sentit, el 2023 s’han iniciat les avaluacions d’institucions d’ensenyament superior que es volen establir al país sobre la base del Decret 183/2022, del 4 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema andorrà d’ensenyament superior (i les seves modificacions).

Galobardes ha recordat que totes les universitats que siguin oficials dintre del país, han de passar una avaluació dels seus plans d’estudi, i que gràcies a la darrera modificació de la Llei, el resultat de l’avaluació de l’AQUA és vinculant: «Si nosaltres donem un resultat desfavorable, la universitat no hauria d’entrar al país», ha detallat Galobardes, tot apuntant, però, que la competència per deixar entrar una universitat no és de l’AQUA, sinó que és del Ministeri i del Govern.

Un altre dels canvis significatius és que durant l’any 2023, l’AQUA va posar en marxa un pla d’internacionalització de l’Agència enfocat a ser membres de ple dret d’ENQA i estar registrats a l’EQAR. En aquest context, l’Agència va presentar el seu primer Pla estratègic per al període 2023-2025 i va implementar un sistema d’assegurament de la qualitat interna. Així mateix, va establir les bases per treballar en un nou marc d’avaluació de la qualitat extern, el qual es basa en una disminució de la rendició de comptes i vol potenciar la millora contínua, amb l’acreditació institucional com a punt principal.

Durant la compareixença, Galobardes també ha indicat que durant el 2023 es van realitzar un total de 21 avaluacions per a l’aprovació de plans d’estudi, vuit avaluacions per a la modificació de plans d’estudi i dues avaluacions per a la renovació de plans d’estudi. A més, l’AQUA va avaluar quatre plans estratègics, els de la Universitat Internacional de l’Esport i de la Salut, TECH Global University, ENDOR Universitat Digital i UDOI Universitat Digital, que es van resoldre de manera desfavorable, i va fer taules de treball per a la creació de tres títols estatals: el Batxelor en Llengües Clàssiques, el Màster en Criminologia i el Màster en Salut; així com la publicació de la nova edició dels estudis d’inserció laboral en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Finalment, Galobardes s'ha mostrat satisfet pel fet d’haver rebut un increment del pressupost, que ara és de 464.000 euros. «Estem molt agraïts tant al Consell General com al Govern perquè vam demanar un increment pressupostari del 10% i ens el van concedir» ha celebrat el director de l’AQUA, qui ha detallat que aquest increment es destinarà directament a l’avaluació externa, un procés que finalitzarà l’any vinent.

L’AQUA demana que els informes que no siguin favorables puguin ser públics/ El director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha reivindicat que és necessari un canvi legislatiu per tal que els informes avaluatius desfavorables puguen ser públics. Aquest canvi és important i essencial, ja que han començat un procés de valoració externa i un dels requisits per entrar al Registre Europeu d’Agències de Qualitat Universitària (EQAR) és fer tota la documentació pública. El director de l’Agència ha explicat que l’actual Llei de l’AQUA només permet fer públiques les avaluacions favorables, i per tal que puguin ser públiques les dues, cal fer una modificació de la Llei. Galobardes ha detallat que estan treballant no només amb el Ministeri d’Educació pels decrets, sinó que també amb tots els agents d’interés perquè «volem fer partícips a tothom perquè tothom hi estiga d’acord no només amb la publicació de documents, sinó també amb la modificació del marc de valoració externa que tenim», ha manifestat.