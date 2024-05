Carlos Fernández i Carlos Mejia es proclamen campions d'Andorra de triatló

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

L'endemà va ser el torn de la distància Sprint, que consistia a fer 750 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i cinc corrents. En aquesta, Carlos Mejia (CT Serradells Andorra) va aconseguir la 4a plaça en sub23 i la 7a de la general amb un crono de 01:04:52, assolint d'aquesta manera el primer lloc en Campionat de Triatló d'Andorra d'aquesta distància. Per altra banda, Sergi González va aconseguir la primera posició del grup d’edat 40-44 i va ser 13è de la general amb un temps de 01:10:58.

El dissabte va tenir lloc la distància Olímpica, que consistia en 1.500 metres nedant, 40 quilòmetres en bicicleta i 10 quilòmetres corrents i en la qual Carlos Fernández (CT Serradells Andorra) es va proclamar campió del Campionat de Triatló d'Andorra en la categoria de 40 a 44 anys d'aquesta distància. Fernández va assolir la 6a posició del seu grup d'edat i va ser 27è de la general amb un temps de 2:13:09. Per la seva banda, Adrià Baeza (també CT Serradells Andorra) va aconseguir l'11a posició a la categoria sub23 amb un temps de 02:34:58.

Empuriabrava va acollir el passat cap de setmana el 100x100half, una prova puntuable pel Campionat d’Andorra de Triatló per les distàncies Olímpica i Sprint, de les quals Carlos Fernández i Carlos Mejia es van proclamar campions.

