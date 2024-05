Puigdemasa assoleix la 34a plaça i Lepoix la 36a a Budapest

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Les gimnastes Lia Puigdemasa i Noa Lepoix van participar ahir en la quarantena edició del Campionat Europeu de Gimnàstica Rítmica, que està tenint lloc a Budapest. En aquest sentit, Puigdemasa va acabar 34a de 37 participants en cèrcol, amb 23,000 punts, mentre que en pilota va ser 37a amb 20,700 punts. Per la seva part, Lepoix va ser 36a de 37 en maces amb 21,100 punts i 37a en cinta amb 17,100 punts.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació