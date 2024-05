L’EEBE U19 realitza una primera estada a Les Deux Alpes

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba a Les Deux Alpes per fer una primera trobada de convivència i esquí, aprofitant també les excel·lents condicions de neu de l’estació francesa.

L’equip desplaçat a França, que va arribar el passat dissabte i que tornarà a Andorra demà, està format pels esquiadors Salvador Cornella, Carlos Salinas, Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Jan Visa, Eric Mitjana, Jordi Rogel i Marcel Pérez, a més dels tècnics Xavier Salarich, com a responsable del grup, i l'entrenador Dídac González.

Així doncs, els pirenaics han estat combinant entrenaments d’esquí amb sessions físiques i també més lúdiques per fer grup de cara a la pròxima temporada. Segons ha explicat Salarich, es tracta de "construir vincles amb l’equip, determinar un pla per assolir objectius, realitzar un alt volum de treball per començar a desenvolupar aquest pla i crear, també en aquest inici de pretemporada, hàbits i rutines pel bon funcionament de tot el grup".

Entrenaments amb Pykalainen i l’ECPCGR / En afegit, el grup ha estat compartint traçat amb la finlandesa Erika Pykalainen, corredora de la Copa del Món de gegant, el que ha permès construir sinèrgies amb l’equip nòrdic. Igualment, l’equip ha compartit entrenament amb el grup de l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig (ECPCGR) que també es troba aquests dies a Les Deux Alpes. La pròxima estada amb neu per a l’EEBE U19 està prevista inicialment per a finals del mes de juny.