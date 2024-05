Vicky Jiménez ja té el bitllet pels quarts de Otocec

L'estat de forma de Vicky Jiménez fa temps que està sent molt bo, sobretot amb les darreres actuacions en els diferents tornejos i perquè avui ha aconseguit el bitllet cap a quarts de final del W50K Krka Open d'Otocec (Eslovènia). L'andorrana s'ha desfet aquest migdia de Pia Lovric (número 491 del món) amb un primer set més igualat, però brillant en el segon, per tancar un 0-2 (4-6 i 0-6).

Jiménez ha començat la primera mànega fent-se ràpidament amb els dos primers jocs, que posteriorment l'eslovena ha empatat, per tornar a endur-se els dos següents i col·locar el 2-4. Lovric no es volia allunyar i ha tornat a empatar el matx. Amb el 4-4 la igualtat ha estat màxima, però la pirenaica s'ha imposat en els dos jocs finals per fer seu el primer set.

El segon ja ha estat molt més plàcid per a l'andorrana, col·locant el 0-3 per la via ràpida. Lovric ha perdut els seus tres serveis, i tot i que el quart i el sisè joc han estat més parells, Jiménez ha brillat per tancar el partit en hora i mitja i passar de ronda.

La jove australiana Maya Joint (número 202 al rànquing mundial) serà la rival de la pirenaica a quarts. El duel tindrà lloc demà al voltant de les 10.00 hores.